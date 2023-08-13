В тюменской больнице успешно проводят трансплантацию органов

В тюменской областной клинической больнице №1 успешно проводят операции по трансплантации различных органов. Несмотря на значительные успехи, дефицит донорских органов по-прежнему актуален. По словам руководителя Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ №1 Сергея Семченко, проблема - в общественном мнении и нежелании медучреждений брать на себя эту ответственную и сложную в координации деятельность.

"Нужна активная программа информирования о необходимости и законности таких операций. Также стоит обратить внимание на подготовку медицинских и юридических кадров. Трансплантология должна стать обязательным предметом в медвузах и колледжах. Юристам знать ее основы нужно, чтобы грамотно защищать права и законные интересы как умерших граждан, так и медработников, задействованных в трансплантации", — рассказал Семченко.

Врачи ОКБ №1 провели более 130 трансплантаций почки, пять операций по пересадке печени и четыре - сердца. В канун Всемирного Дня донорства органов (13 августа) в больнице провели очередную пересадку почки - 42-летнему жителю Тобольска.

Тоболяк чувствует себя неплохо, хотя времени после операции прошло мало. В Тюменской области сейчас 70 человек ждут донорскую почку. Печень станет спасением для 23 жителей региона, для 11 нужно сердце. Все эти пациенты внесены в лист ожидания Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г. Тюмень).