Евгений Заболотный назвал важнейшим событием в истории Тюмени перезахоронение четы Текутьевых

В Спасском храме Тюмени состоялась церемония перезахоронения останков городского головы, мецената Андрея Текутьева и его жены Евдокии. Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный подчеркнул, что имя Текутьева известно всем тюменцам, а его вклад в развитие города и всего региона невозможно переоценить.

"Сегодняшняя церемония - конечно, важнейшее событие для тюменцев. Потому что из веков вновь засияло имя Андрея Ивановича Текутьева, который двенадцать лет возглавлял город. Это достаточно большой срок. О человеке судят по делам, а дела его таковы, что тюменцы с момента своего рождения знают это имя. С именем Текутьева связаны и больница, и училище, и театр. Все это он не только строил, но еще давал средства на деятельность этих учреждений. Это важнейшее событие и в жизни всей Тюменской области, так как принятые им решения определили дальнейшую судьбу нашей территории. Наприер, железная дорога прошла через Тюмень в тот период, когда Текутьев возглавлял город. Она дала новую жизнь и определила ход истории Тюмени и в целом региона", - отметил Евгений Заболотный.

Причем заслуги Текутьева ценили и его современники. "В 1906 году Андрею Ивановичу Тюменской городской думой было присвоено звание Почетного гражданина города Тюмени, а в 1907 году это звание было подтверждено именным царским указом, а значит имя Текутьева было известно и в столице, и те ходатайства, которые ушли из Тюмени, были поддержаны императором", - рассказал Евгений Заболотный.