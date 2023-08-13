В Нижнем посаде Тобольска создадут новые гостиничные комплексы

Создание новых гостиничных комплексов в Нижнем посаде Тобольска заложено в мастер-план туристического каркаса города, разработанного командой специалистов под лидерством архитектурного бюро Wowhaus.

Также в Нижнем посаде очистят малые реки. Чтобы район стал популярен не только у туристов, но и среди местных жителей, авторы проекта предложили реновировать там жилые кварталы и создать инфраструктуру для местных жителей.

Планируется создать новый велопешеходный маршрут по Казачьему взвозу и канатную дорогу, станция которой расположится на набережной реки Иртыш.

Новая сеть маршрутов — велосипедных, водных, пешеходных — обеспечит связь между основными городскими достопримечательностями и туристическими локациями, которые отдалены от центра — Абалак, Менделеево, Винокурово, Шестаково.

Также предлагают раскрыть потенциал реки Иртыш: включить ее в жизнь Тобольска и развивать водный туризм в регионе. В рамках мастер-плана планируется создание сети причалов для запуска водного транспорта: от Абалака до Винокурово. Новая набережная поддержит связь между Верхним и Нижним посадами.

Набережная станет важным городским рекреационным пространством. Вдоль воды будет располагаться городской променад с пристанью для судов. Как сообщили в архитектурном бюро Wowhaus, в незатапливаемой зоне набережной появится детская зона, а также новый комплекс "Городских купален" с открытым бассейном и ландшафтный парк со специально оборудованными площадками для рыбалки, занятий йогой и наблюдениями за птицами.



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