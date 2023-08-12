Творческие занятия использует для оздоровления тюменский "Родник"

С 4 августа в тюменском областном реабилитационном центре "Родник" находятся 38 семей по пилотному проекту реабилитации и абилитации детей с инвалидностью.

У многих юных подопечных центра проблемы с речью. Коммуникации ребят здесь учат на занятиях по специальным методикам. Дети, которые поначалу даже не смотрят в глаза, открываются. Это хорошо заметно на музыкальных занятиях. Музыкальность не зависит от интеллекта, считает социальный педагог Огорелкова Галина. Она вовлекает ребят в игру на шумовых инструментах — трещотках, бубнах, маракасах, ложках и др. Пробуют все по очереди, отбивают ритм под музыку, играют на том, что нравится и каждый проявляет себя, как может.

Социальный педагог Елизавета Богомолова занимается с детьми логоритмикой. Тоже интересная для юных непосед тема. Методика основана на звукоподражании. Ничего не нужно заучивать. Это дает возможность в домашних условиях самостоятельно играть с ребенком в игры с речевым сопровождением.

Еще ребята здесь участвуют в творческих конкурсах. Например, сейчас "Родник" участвует в Межрегиональном фестивале организаций отдыха детей "Нас объединяет культура!" Для участия выбрали две номинации: конкурс видеороликов "Игры народов России" и фотоконкурс "Рукотворные чудеса".

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень)