В музее тюменского казачества планируют проводить экскурсии в новом учебном году

В Тюмени больше пяти лет работает музей отдельного казачьего общества Тюменской области. Подвижники и энтузиасты казачьего движения в регионе собрали более 300 исторических раритетов – образцов старинного оружия, военной формы, предметов армейского быта и воинских наград.

Среди экспонатов – как исторические образцы оружия, так и макеты современных пистолетов, автоматов и гранатометов. Так как многие из них были списаны в подразделениях Вооруженных сил, стало возможным получение их в музей. Многие экспонаты передавали в дар музея казаки – например, недавно казаки с Севера передали в музей видеокамеру 1950-х годов выпуска.

Реставрацией оружия перед их размещением в музее казаки не занимаются – у них нет на это полномочий. Но вот предварительную очистку производят и вещи приобретают вполне достойный музейного хранилища вид.

Казаки проводят экскурсии для групп по предварительной заявке. Недавно посетителями музея стала группа из 70 школьников, которые приехали в Тюмень из Луганска. Ребята с интересом осматривали экспонаты музея и задавали много вопросов. Другими посетителями музея стали две группы школьников из трудных семей, которым казаки не только показали экспонаты, но и продемонстрировали, как разбирать и собирать автоматы, сообщает Тюменская область сегодня.