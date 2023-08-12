Число добровольных пожарных растет в Тюменском районе

13:39 12 августа 2023
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На базе отдельного поста противопожарной службы Тюменской области № 104 в с. Онохино кандидатов в добровольную пожарную дружину познакомили с первичными средствами пожаротушения. Им предстоит прохождение медицинского освидетельствования и профобучение.

На данный момент в Тюменском районе насчитывается 73 добровольных пожарных дружины в 17 муниципальных образованиях. Из них 33 дружины состоят в реестре МЧС, с остальными ведется работа по их регистрации (обучение, страхование и медосвидетельствование). Интерес к участию в

добровольных пожарных дружинах повысился после майских пожаров. Тогда сотни людей стали волонтерами и помогали пожарным бороться с огнем. Многие из них приняли решение повысить квалификацию и стать помощником спасателей на постоянной основе в составе добровольной пожарной дружины, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Теги: Тюменский район
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