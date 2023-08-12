Стало известно, что можно высеять на дачные грядки в августе

По мнению главного агронома Сладковского районного отдела "Россельхозцентра" по Тюменской области Елены Шадриной, на освободившейся от лука и чеснока земле, можно начинать сеять сидераты. Это такие растения или смесь растений, которые выращивают с целью улучшения структуры почвы и ее обогащения. Они незаменимы в процессе оздоровления почвы и подготовки ее к посевному сезону.

"К ним относятся горчица белая, фацелия пижмолистная, овес, рожь, - пояснила Елена Шадрина. - Они высеваются для того, чтобы успеть до конца сезона оздоровить почву, освободить ее от сорняков, восполнить запас питательных веществ. Успеваем до начала сентября, так как в сентябре все ростовые процессы замедляются, а овсу и фацелии, на начальных этапах роста, нужно тепло. Горчица - исключение, для прорастания ее семян нужна температура 5-6 градусов".

Необходимо делать рядки, высеять семена, зарыхлить и утрамбовать тыльной стороной грабель. Если стоит сухая и жаркая погода, то можно полить. В теплице сеем сидераты до конца сентября. Вспашку огорода осенью можно провести после того, как растения наберут зеленую массу, или оставить до весны, сообщает Тюменская линия.