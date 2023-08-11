В Тюмени откроют региональный штаб "Движения первых"

Региональный штаб Российского движения детей и молодежи "Движение первых" расположился по адресу улица Ленина, 69А, открытие запланировано на 14 августа, начало — в 10:15, сообщает информцентр правительства ТО.

В церемонии открытия и экскурсии по ключевым точкам штаба примут участие представители Правительства Тюменской области, проекта "Навигаторы детства", ветераны пионерского движения и актив "Движения первых". Встреча завершится передачей "Движению первых" наказа, подготовленного пионерским движением Тюмени.