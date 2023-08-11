В Тюменской области в 2023 году в школах будет 251 тысяча учеников

В новом учебном году в школах Тюменской области будет обучаться 251 тысяча учеников, из них 26,5 тысячи в школу придут впервые. На начало августа подано 20,9 тыс. заявлений на зачисление в первый класс, из них около 10 тысяч — через портал Госуслуг.

Подать заявку для записи в первый класс не по месту жительства можно здесь.

Также в школах продолжается набор ребят в 10 класс. Если подросток желает учиться не по месту жительства, то это возможно при наличии свободных мест. Родители или законные представители ребенка должны обратиться в школу с заявлением, отмечают в информцентре правительства ТО.