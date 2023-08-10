Евгений Заболотный поздравил тюменских строителей с профессиональным праздником

В преддверии Дня строителя в ДК "Нефтяник" состоялась торжественная церемония награждения работающих в строительной сфере, в числе поздравляющих со сцены выступил председатель Тюменской городской думы, Почетный строитель России Евгений Заболотный.



В обращении к строителям Евгений Заболотный отметил, что тюменцы признательны профессионалам за труд и значительный вклад в развитие инфраструктуры и экономики города, преображение улиц и районов города. Особо он отметил труд женщин: благодаря им, по мнению Евгения Заболотного, строительная отрасль стала ещё прекраснее, а мир - более удивительным.



"Вы, действительно, локомотив нашей экономики, идущие всегда впереди и дающие возможность другим отраслям двигаться вперед, - обратился к строителям Евгений Заболотный. - В чём же причина такого успеха? Можно говорить о многом. И то, что власть не мешает вам работать, а чаще всего помогает. И то, что население Тюменской области требовательно к вам относится, вместе с бюджетом принимает результаты вашего труда, благодарно вам за этот труд. И можно перечислить ещё очень много составляющих. Сегодня вы добиваетесь успеха - в небольших делах и в проектах, значимых не только для города, региона, но и для страны в целом". От себя лично и депутатского корпуса председатель гордумы пожелал строителям успехов в делах, здоровья и счастья.

За многолетний добросовестный труд, высокое мастерство Почетную грамоту Тюменской городской думы Евгений Заболотный вручил управляющему ИП ООО "Региональные строительные технологии" Назару Добровольскому. Благодарностью Тюменской городской думы отмечены штукатур-маляр АО "ТДСК" Ирина Бакланова, менеджер ТД "Поревит" Ольга Шильева, монтажник "Мостоотряда-36" Сергей Бетехтин.