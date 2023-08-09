Книжное паломничество в Тюмени собрало больше полутысячи горожан

16 мероприятий на 5 городских площадках прошли в фестивальный день проекта "Книжные маяки России" в Тюмени - его участниками в Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева стали около полутысячи человек, сообщает ТОНБ.

В программе мероприятия были встречи горожан с писателями, прибывшими на "книжном" поезде, обмен опытом между просветителями из разных уголков страны и дискуссии. Ключевым событием фестиваля стал круглый стол "Культурный код России. Коллективизм". На нем актуальность понятия "коллективизм" в контексте новых смыслов обсудили Денис Котов, основатель проекта "Книжные маяки России", Екатерина Ютанова, организатор конгресса фантастов России, Сергей Козлов, тюменский писатель и другие известные спикеры. По мнению экспертов, цифровизация ведёт к человеческому одиночеству – дистанцирует от социума, при этом сохраняет эффект лже-присутствия. При этом единодушно сошлись во мнении, что нельзя насильно объединить людей и этот опыт уже в прошлом. В завершении открытой дискуссии Сергей Козлов резюмировал, что самый большой коллектив – это люди, говорящие на одном языке. Язык – и есть культурный код, который создает коллектив, а сохраняет его книга.

Полный зал слушателей собрал образовательный интенсив Надежды Орловой, программного директора первой деревенской библиотечной "Точки кипения – Вартемяги" (Ленинградская область), и Елены Чувашовой, члена Российской библиотечной ассоциации. Спикеры делились опытом продвижения книги и чтения в социальных сетях и приёмами "расчитывания" детей и взрослых.

Во второй половине фестивального дня прошли творческие встречи писателей с горожанами. Как сочинять сказки, рассказала Кристина Кретова, автор книг про Асту-Ураган и других историй. Писательница из Петербурга провела интенсив по созданию реалистичных персонажей авторских историй. Секрет прост: нужно максимально подробно составить анкету героя, включив в нее мельчайшие подробности личности – например, цвет любимой кружки, содержание семейного альбома, привычки и другое. После мастер-класса слушатели засыпали Кретову вопросами о писательском мастерстве и ее жизни, а завершилась встреча автограф-сессией.

Параллельно Николай Ютанов, российский писатель-фантаст, Екатерина Ютанова, Сергей Переслегин, российский литературный критик и публицист, Елена Переслегина, психолог, писатель, ведущая научная сотрудница группы "Конструирование будущего", организовали дискуссию: "Библиотека как метаонтология". Фантастическая четверка футурологов вынесла на обсуждение тезис о том, что книга как источник информации сегодня устарела, но книга как источник онтологии – картины мира, которую она формирует, – только сейчас по-настоящему начинает работать, библиотека при этом приобретает метаонтологический статус.

Фестиваль "Книжные маяки России" в Тюмени завершился в Музейном комплексе имени Словцова. Елена Майер, директор Департамента культуры Тюменской области, поблагодарила организаторов за выбор Тюмени в качестве площадки фестиваля. Майер передала книги тюменских авторов в библиотеку поезда и Благодарность департамента Сергею Степашину, президенту Российского книжного союза, за сотрудничество и вклад в развитие книжной культуры в стране.

Подводя итоги дня, участники литературной экспедиции выразили восхищение Тюменью, органично соединившей в себе историю и современность, тюменским гостеприимством и включенностью местной аудитории в диалог. Книжный поезд отправился дальше по России: седьмым городом фестиваля стал Омск. Сегодня, 9 августа, там продолжатся встречи с писателями, к мероприятиям можно присоединиться онлайн на сайте и в соцсетях проекта.