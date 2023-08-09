Тюменская делегация отправилась на международный детский культфорум

II Международный детский культурный форум пройдет с 10 по 12 августа в Москве, в составе делегации Тюменской области в нем примут участие 11 творчески одаренных детей из семи муниципальных образований, имеющие выдающиеся результаты в направлениях: "хореографическое искусство", "кино и анимация", "театральное искусство", "музыкальное искусство", "музеи и изобразительное искусство", "журналистика", "культурные проекты".
Форум - это уникальная возможность для талантливых ребят со всей России и из других стран познакомиться с мировыми достижениями в области культуры и искусства, заявить о своем видении развития культуры и своих потребностях для успешной творческой реализации.
Тюменцы уже активно заявили о себе в рамках программы форума – приняли участие в конкурсе сказок. Экспертная комиссия во главе с литературным критиком, директором Государственного музея истории российской литературы Д.П. Баком прочитала почти 90 сказок, предложенные юными авторами и выбрала 42 лучших, которые войдут в итоговый сборник. Три из них – это сказки о Тюменской области.
На форуме у ребят будет возможность встретиться с именитыми деятелями культуры, журналистами, писателями и артистами; посетить мероприятия по направлениям "литература и журналистика", "музеи и изобразительное искусство", "кино и анимация", "продюсирование, музыкальное, театральное, цирковое и хореографическое искусство".
В рамках форума состоится диалог на равных с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Дети представят свои проекты, направленные на развитие культуры и поддержку детского творчества. Лучший проект получит федеральное финансирование.
Следить за онлайн-трансляцией можно будет на официальном сайте события. Организатор Международного детского культурного форума – Министерство культуры Российской Федерации.
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