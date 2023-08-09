В Тюмени работает выставка Олега Власова "Жираф, канатоходец и флейтисты"

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

В главном корпусе музейного комплекса им. Словцова до 3 декабря 2023 года работает выставка Олега Власова "Жираф, канатоходец и флейтисты". Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

Это выставка работ художника с непростой судьбой и мощной, яркой индивидуальностью Как живописец Олег Власов оставил не так уж много работ. Но каждая из них - этап в жизни, результат долгого периода обдумывания.

Его графические циклы и рисунки пронизаны любовью и сочувствием к человеку не зависимо от того, какое место в этой жизни он занимает, а его увлечение керамикой оставило целый ряд значимых авторских работ в различной манере, начиная с миниатюр и заканчивая многочисленными тарелками, масками.

Наиболее продуктивным периодом в творчестве Олега Власова является вторая половина восьмидесятых годов прошлого столетия. Он завершился большой выставкой "Улицы и мы", которая стала неординарным и ярким событием в жизни города – по существу, одной из первых выставок современного искусства в Тюмени.

Отметим, что экспозиция "Жираф, канатоходец и флейтисты" является первой столь масштабной выставкой работ Олега Власова за последние 20 лет.

Выставка расположена по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость посещения выставки – 150 рублей с человека. Приобрести билет онлайн можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Возрастная категория 12