Тюменским пенсионерам объяснили, как измерять кровеносное давление

Гипертонический криз — это одно из серьезных медицинских состояний, которое может возникнуть у пациентов с артериальной гипертензией и в случае отсутствия своевременного лечения может иметь тяжелые последствия. Важно понимать, что приводит к гипертоническому кризу и как избежать этого состояния в будущем. Об этом рассказали "волонтеры – медики" участникам проекта "Бабушки особого назначения" Благотворительного фонда "Старшее поколение", победителя гранта губернатора Тюменской области 2023 года.

Встреча прошла в формате теоретико-практической лекции в Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1).

На занятии активистки 55+ прослушали полезную информацию о происхождении заболевания и о способах профилактики. Более подробно разобрались, как правильно измерять давление. Ведь многие делают это неправильно, из-за чего данные на приборе могут оказаться неверными.

Светлана Акчурина, волонтер проекта "Бабушки особого назначения":

Интересное и полезное занятие. У каждого из нас дома есть тонометр, но я и не догадывалась, что есть множество нюансов в его использовании. Как оказалось, перед измерением надо исключить кофе, чай и физическую нагрузку. В момент измерения ноги не должны быть скрещены, а спина не должна напрягаться. Если манжетка затянута плохо, то это приводит к снижению показателей давления и наоборот, перетянув ее, можно завысить показатели. Полученные знания обязательно буду использовать на благо. Всех обучу, как правильно использовать измерительный прибор.

Напомним, проект "Бабушки особого назначения" разработан совместно с Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Его основные направления – безопасность на улице, юридическая и финансовая грамотность, безопасность в быту, пищевая и лекарственная безопасность, сохранение здоровья, самооборона и экологическая безопасность. Записаться в активисты можно по тел. 8 (3452)51-77-05.