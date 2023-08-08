Курсанты лагеря "Время героев" сыграли в "Зарницу"

В военно-спортивном лагере "Время героев" на второй смене отдыхали 300 школьников из Бердюжского, Вагайского, Исетского, Казанского, Омутинского, Тюменского, Сладковского, Уватского, Ярковского районов, Заводоуковского городского округа, Ишима, Тюмени и Ялуторовска, в завершение смены они продемонстрировали полученные за смену навыки в игре "Зарница".

Ребята проходили огневую, тактическую, инженерную подготовку, изучали тактическую медицину, учились управлять беспилотниками. Полученные навыки участники смены закрепили на военно-спортивных играх и практических занятиях в спортивном стрелковом комплексе "Стальной азарт". Смена завершилась региональным этапом Всероссийской игры "Зарница 2.0". Игра "Зарница 2.0 | Время Героев" пройдет в 11 регионах, а Тюменский Центр стал первым, кто провел игру в новом формате – с передовыми технологиями и решениями.

В Тюменской области игра прошла на двух площадках военно-спортивного лагеря: на территории центра "Аванпост" и в лагере "Алые паруса" и длилась порядка 8 часов. По легенде в лагерь проникли "диверсанты", а перед курсантами стояла задача их обезвредить. Нужно было устроить засаду на машину "диверсантов", расшифровать и передать в штаб перехваченную радиопередачу, оказать первую помощь условному раненому, сделать проход в минном поле, сразиться в лазертаг. Ребятам пригодились все знания и навыки, полученные за 21 день пребывания в лагере.

Организаторы смены отмечают, что ребята справились со всеми испытаниями на отлично, "диверсанты" пойманы, а вторая смена окончена. Третья смена начнется 10 августа.