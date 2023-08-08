Контора пароходства приглашает на пижамную вечеринку и ночную медиацию

12:00 08 августа 2023
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Уличную пижамную вечеринку с группой "Хороший вопрос"  мультицентр "Контора пароходства" проводит 8 августа (начало в 20:00). Всем пришедшим в пижамах и халатах обещают авторские песни и популярные композиции, можно с детьми. 

11 августа в 22:00 в выставочном пространстве мультицентра "Контора пароходства" состоится ночная медиация по выставке "Объяснимо, но не факт". Регистрация на виделиночь.рф. Возрастной ценз — 18+.

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