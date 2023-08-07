Прокуратура обязала администрацию Ишима предоставить вне очереди жилье ребенку-инвалиду

В Ишиме прокуратура в судебном порядке обязала администрацию муниципалитета обеспечить жильем вне очереди ребенка-инвалида, проведя перед этим проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее ребенка, сообщает облпокуратура.

Установлено, что женщина одна воспитывает несовершеннолетнего сына, который является инвалидом первой группы и признан судом недееспособным. Живет семья у родственников, потому что собственного жилья не имеет. В феврале 2023 года на основании распоряжения администрации Ишима ребенка поставили 78-м в очередь на квартиру по договору социального найма, однако, а должны были предоставить вне очереди.

"Ишимский межрайонный прокурор с целью защиты жилищных прав несовершеннолетнего направил в суд исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности по предоставлению жилого помещения по договору социального найма вне очереди. Ишимским городским судом требования прокуратуры удовлетворены", - сообщает облпрокуратура.