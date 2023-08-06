Психолог рассказала, нужна ли детям подготовка к школе

Нужно ли "включить головы" детям младшего звена перед учебой, разберемся с психологом АНО "Центр социальной реабилитации "Тюменский" Надеждой Кулевой.

Специалист считает, что каникулы - необходимое время для детей, чтобы отдохнуть от занятий в школе и сменить деятельность.

– Летом жизнь детей наполняется новыми событиями, знания и умения, полученные в школе, отчасти забываются. На протяжении всех каникул нецелесообразно заниматься с детьми повторением школьной программы. Особенно "из-под палки". Детям необходим перерыв, переключение, ассимиляция полученного опыта и знаний. Но август действительно подходит для того, чтобы плавно вводить ребенка в режим школьной жизни.

Психолог призывает аккуратно и тихонечко вводить в "рацион" ребятишек учебные часы в августе. Полезным будет лишь ненасильственный подход к повторению пройденного в садичных группах или начальной школе.

– Не нужно решать сложные задачи - тренировки начинают всегда с легкого. И хорошо, если эти занятия будут ребенку не в тягость. Тогда курс подготовки к школе будет полезным. Но не стоит забирать у ребенка для занятий много времени - оставьте время на летние развлечения, – рекомендует Надежда Кулева.