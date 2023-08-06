45 млрд рублей потратили тюменцы в магазинах за месяц

Тюменцы за полгода потратили в магазинах 255 млрд 882,6 млн рублей, сообщает Росстат.

По динамике розничной торговли регион находится на 2 месте в УрФО после ЯНАО, где рост составил 13,5%. В России он увеличился на 1,1%. В целом жители страны с января по июнь потратили 21 трлн 693,5 млрд рублей, в том числе в УрФО — 1 трлн 759 млрд 112 млн рублей.

В июне тюменцы побили рекорд, оставив на кассах 45 млрд 429,6 млн рублей. Основная часть расходов по традиции приходится на непродовольственные товары. Напомним, что в январе и феврале оборот розничной торговли превышал 39 млрд, в марте приблизился к 43 млрд, в апреле и мае был более 44 млрд рублей в месяц, сообщает Вслух.ру.