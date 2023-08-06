О писателях и музыкантах дореволюционной Тюмени узнают на экскурсии

Экскурсия "Гений места: художники, музыканты и просветители уездной Тюмени" пройдет 13 августа в 12 часов. Старт - от сквера Исторический.

В "Письмах о сибирской жизни" в 1860-х годах исследователь Николай Ядринцев отмечал, что находит Тюмень купеческим и торговым городком. В ряде других воспоминаний того времени отмечается, что Тюмень — прежде всего торговое место и важный промышленный пункт Сибири.

На экскурсии речь пойдет о тюменских писателях, музыкантах, художниках, архитекторах, издателях, фотографах, просветителях, чье влияние на развитие Тюмени во второй половине XIX 一 начале XX века оказалось не менее важным, чем ее торговое и промышленное процветание.

Участники прогулки увидят, как в своих работах запечатлели старую Тюмень гении места.

Стоимость экскурсии – донейшн, сообщает Тюменская линия.