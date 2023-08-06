Стало известно, какие специалисты наиболее востребованы в регионе

В Тюменской области более 25 тысяч вакансий для соискателей на официальном сайте "Работа России".
Более 950 предложений для трудоустройства есть у педагогов-организаторов в школы, колледжи, детские центры, центры дополнительного образования. Более 770 вакансий — для учителей русского языка, математики, информатики, физики и других предметов.
Медицинские организации готовы принять более 370 врачей (терапевтов, хирургов, стоматологов и др.), более 240 медсестер.
Открыто более 480 вакансий для инженеров, более 760 — для специалистов в различных сферах (ЖКХ, АПК, недвижимость, перевозки, бытовые услуги и т. д.), более 210 для менеджеров.
В культурные учреждения требуются более 470 культорганизаторов и 28 артистов.
На рынке труда очень востребованы рабочие — сейчас более 5,8 тыс. предложений для трудоустройства. Практически 1,3 тыс. вакансий есть для водителей, почти 800 — для уборщиков, более 660 — для продавцов, более 420 — для поваров, около 390 — для охранников, до 200 — для швей, сообщает Вслух.ру.
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