Тобольские врачи спасли ребенка от опасной патологии

В тобольскую областную больницу № 3 поступил четырехлетний ребенок, родителей которого беспокоила его низкая активность и общая слабость. Врачи обнаружили в желудке и кишечнике малыша магнитные шарики игрушки-антистресса.

Части слипшихся шариков, которые находились в желудке и кишечнике маленького пациента, соединили органы. Это могло вызвать непроходимость, а также грозило повреждением стенок кишечника и желудка. Потребовалась экстренная операция.

Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии, однако к некоторому количеству примагниченных частей, которые сцепили органы, доступ был возможен только с помощью рассечения брюшной полости. Вмешательство провели хирурги Сергей Захаров и Феликс Гурницкий.

Операция длилась около часа и прошла успешно. Всего врачи извлекли 23 инородных тела. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Врачи настоятельно рекомендуют внимательно следить за тем, что находится в руках у детей и не допускать проглатывания ими мелких предметов, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).