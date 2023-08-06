Тобольские врачи спасли ребенка от опасной патологии

В тобольскую областную больницу № 3 поступил четырехлетний ребенок, родителей которого беспокоила его низкая активность и общая слабость. Врачи обнаружили в желудке и кишечнике малыша магнитные шарики игрушки-антистресса.
Части слипшихся шариков, которые находились в желудке и кишечнике маленького пациента, соединили органы. Это могло вызвать непроходимость, а также грозило повреждением стенок кишечника и желудка. Потребовалась экстренная операция.
Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии, однако к некоторому количеству примагниченных частей, которые сцепили органы, доступ был возможен только с помощью рассечения брюшной полости. Вмешательство провели хирурги Сергей Захаров и Феликс Гурницкий.
Операция длилась около часа и прошла успешно. Всего врачи извлекли 23 инородных тела. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Врачи настоятельно рекомендуют внимательно следить за тем, что находится в руках у детей и не допускать проглатывания ими мелких предметов, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).
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