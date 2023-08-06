В прошлое воскресенье в ялуторовских музеях зафиксировано более 200 посетителей

Свыше 200 посещений было в минувшее воскресенье в музеях "Дом природы" и "Торговые ряды". Гости знакомились с историей города и купечеством как самостоятельно, так и с экскурсиями.

Гости из ХМАО и г. Тюмени побывали на экскурсии об истории Ялуторовской земли, представителях купеческого сословия, прославивших небольшой город в России. Особое внимание привлекли музыкальные инструменты XIX века: рояль фирмы "Мюльбах" и фисгармония.

В музее "Торговые ряды" гостей принимает и угощает "Екатерина Гусева". Купчиха II гильдии, основой ее состояния было мукомольное производство. Экскурсанты не только посещают купеческую гостиную ХIХ века, знакомятся с рассказом "хозяйки" о купеческих делах, ялуторовских купцах, культуре сибирского гостеприимства. Обязательная часть экскурсии - чаепитие в "Чайной" с душистым чаем и музейными пряниками или круассанами.

В "Доме природы" знакомят посетителей с растительностью родного края: различными видами деревьев и кустарников, лекарственными и культурными растениями. Проект экспозиции под открытым небом "Экологический двор" - известный натуралист Павел Ситников, сообщили в Ялуторовском музейном комплексе.