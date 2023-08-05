Средняя зарплата в Тюменской области увеличилась на 21,8%

По данным Росстата, в Тюменской области выросла средняя зарплата. В мае 2023 года она составила 71 459 рублей.
В январе средняя номинально начисленная зарплата в Тюменской области почти достигла 60 тыс. рублей, в феврале и апреле превышала 65 тыс. рублей, в марте была более 66 тыс. рублей.
Заработок в нынешнем мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличился на 21,8%. В УрФО регион занимает второе место по динамике после Курганской области, где в последнем весеннем месяце зарплаты выросли на 26,4% - до 51 660 рублей.
Больше всего получили жители ЯНАО (179 683 руб.) и ХМАО (115 114 руб.), прирост составил 13,9% и 17,1 тыс. соответственно. Работникам Свердловской области в среднем заплатили 62 663 руб., Челябинской — 58 313 руб.
Средняя зарплата в России в мае составила 72 851 тыс. рублей, рост за год — на 16,1%, сообщает Вслух.ру.
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