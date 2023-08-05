В котельных Увата обновят оборудование

Коммунальщикам Уватского района в общей сложности предстоит проверить более 70 километров сетей. - На этой неделе оценили готовность котельных Горнослинкинского, Туртасского и Алымского сельских поселений, - рассказывает глава Уватского района Вячеслав Елизаров. Переход на зимний период произойдет раньше, чем в остальных городах и районах области, поэтому на завершение работ у наших коммунальщиков времени не так много. Пока все идет в соответствие с графиком, сообщают в пресс-службе администрации Уватского района.

До начала отопительного периода будет заменены котел и насосное оборудование в Увате. - Чтобы улучшить качество, надежность и обеспечить безаварийную работу теплоисточников нашими специалистами проведена работа по промывке котлов, техническому обслуживанию насосов, кроме того в Алымке заменили дымовую трубу. То же самое предстоит сделать в Красном Яре. В общем, работа кипит и надеемся управиться с ней в срок, - говорит руководитель муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.