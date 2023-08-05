Что необходимо для поступления в 10 класс

Прием абитуриентов в техникумах и колледжах завершается. Возможно, что кто-то из выпускников решит вернуться в школу и пойти в 10 класс.

– Прием документов продолжается до 31 августа, родители должны написать заявление на имя директора школы, – сообщили в региональном департаменте образования и науки.

У ребенка обязательно должен быть аттестат об основном общем образовании. Если подросток выбирает профильный класс, то на государственной итоговой аттестации должны быть сданы предметы по соответствующему профилю.

Школы принимают ребят по месту жительства, за исключением тех школ, где нормативными документами которой предусмотрен конкурсный отбор, сообщает "Тюменская область сегодня".