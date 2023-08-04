В Тюмени зажгут "Книжный маяк России"

Фестиваль "Книжные маяки России" состоится в Тюмени 8 августа. В программе проекта — открытые дискуссии и встреча известных российских писателей, литературных критиков с жителями.

Всех книголюбов ждут в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), открытие в 11:00.

Директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Миссией фестивального движения является создание условий, при которых 80% россиян будут читать в среднем 12 книг в год и больше. По задумке организаторов известные писатели, поэты, музыканты, издатели, литераторы и другие представители творческих индустрий следуют на поезде через всю страну: от Петербурга и до Владивостока.

Тюмень станет шестым городом в маршруте фестиваля "Книжные маяки России". Поезд прибудет на железнодорожный вокзал в 8:45.