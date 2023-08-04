В Тюмени издадут книгу об истории городской думы

Тюменской городской Думе 4 августа исполняется 233 года - свою историю представительный орган власти ведет с эпохи Екатерины Великой, сообщил председатель думы Евгений Заболотный на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Заболотный отметил, что до революционных событий 1917 года Дума избиралась 37 раз. В советское время городской Совет депутатов трудящихся насчитывал более 20 созывов. За все время народными избранниками становилось около десяти тысяч горожан.

История гордумы - это огромный пласт истории Тюмени, основные вехи которой будут отражены в книге "Тюменская городская Дума: история и современность", которая выйдет в свет в канун первого заседания Думы VIII созыва.

"Авторы стремились на основе документов впервые системно рассказать об истории представительного органа местного самоуправления, показать жизнь города через деятельность депутатов. К истории мы обращаемся не из праздного любопытства, а для того, чтобы, опираясь на опыт предшествующих поколений, планировать будущее. Для депутатов всех времен ключевым в работе было чувство ответственности перед жителями, преданность городу. Об этом должны в первую очередь помнить кандидаты, избирающиеся сегодня в VIII созыв", - подчеркнул Евгений Заболотный.