С Днем области тюменцев будут поздравлять "Иванушки" и "Пелагея"

В Тюмени с 14 по 20 августа пройдет фестиваль "Земля больших людей". Он включает в себя 10 концертных и театральных программ на площадках города и в глэмпинге "Морелеса", сообщила директор департамента культуры Елена Майер.

В рамах фестиваля выступят хоровая капелла Тюменской филармонии, оркестр "Камерата Сибири", Тюменский театр кукол, Тобольский драматический театр, театр огня "Гелиос", группы "SYNTHEZZA" и "AETERNA". Ключевые события фестиваля состоятся 14 и 20 августа на площади 400-летия Тюмени: 14 августа в 20.00 начнется концерт "Иванушек International", 20 августа в 19.00 стартует концерт группы "Пелагея".

Всего более 400 мероприятий пройдет в праздничную неделю в муниципалитетах региона, подробности программы можно узнать из афиши.