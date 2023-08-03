Живущих в тюменском лесу супругов обязали через суд оформить документы на детей

Заводоуковский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Межрайонного управления социальной защиты населения, действующего в интересах двух малолетних детей об установлении материнства у женщины, хотя сведений о их рождении нет и на учёте по беременности в женской консультации она не состояла из-за якобы религиозных убеждений.

О том, что примерно в трёх километрах от деревни Боровушка Упоровского района в лесу живут Виталий и Ксения с двумя малолетними детьми, стало известно в феврале этого года. Малышам примерно один и три года, при этом никаких документов на них нет. В Упоровской больнице дети на учете не состоят; истории развития ребенка (новорожденного), медицинские карты отсутствуют. Женщина на учёте по беременности не состояла.

10 февраля глава поселения и фельдшер ФАПа приехали к ним, но пообщаться не удалось: гулявшая с детьми женщина, заметив автомобили, с детьми зашла в дом. На улицу вышел Виталий, который в дом никого не запустил, в ходе беседы сообщил о том, что детей никому показывать не будет, осматривать их медработнику не разрешает, оформлять документы на детей не собирается. Несмотря на обеспокоенность главы и медика, полиция возбуждать дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ) отказалась, аргументируя тем, что нет состава преступления. Виталий при проверке пояснил, что у врачей не наблюдаются, так как они не болеют, в ЗАГС не обращались, потому что старообрядцы и таким образом должны проживать и воспитываться дети.

"Виталий и Ксения утверждают, что каких-либо противоправных действий в отношении своих детей они не совершают, воспитанием и содержанием детей они занимаются в полном объеме... Суд, учитывая все обстоятельства по делу, удовлетворил исковые требования частично. Суд установил факт рождения детей у матери. Отделу ЗАГС администрации Упоровского района указано произвести государственную регистрацию актов о рождении детей", - сообщает пресс-служба судов ТО.

В суде они заявили, что в ближайшее время оформят на детей свидетельства о рождении и обратятся в местную больницу для постановки их на учет. С Ксении взыскали госпошлину в размере 600 рублей.