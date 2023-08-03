Около ста участников всероссийской акции "Поезд героев" посетят Тюмень 3 августа

Фото - Дворец творчества и спорта "Пионер"

Детей из Кемеровской, Амурской областей, Алтайского края, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, участвующих в акции "Поезд героев", ждет в областной столице насыщенная программа.

Ребята в течение дня посетят дворец творчества и спорта "Пионер", молодежный театральный центр "Космос", легкоатлетический манеж, учебный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", детский центр "В доме Буркова", экопарк "Затюменский".

"Поезд героев" прибудет в Тюмень в 07:40. Детей встретят и будут сопровождать волонтеры регионального штаба #МЫВМЕСТЕ. Акция проводится в рамках патриотического проекта "Герои с нашего двора!" совместно с РЖД.