Добровольцы-пенсионеры окажут помощь "Красному кресту"

Резиденты областной Штаб-квартиры "серебряного" добровольчества, которые ведут свою деятельность в рамках нацпроекта "Демография" встретились с координатором донорского движения Тюменской области, заместителем председателя Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Светланой Макеевой.

На обучающей встрече Светлана рассказала о важности и необходимости просветительской деятельности в сфере донорства, особенно среди молодых людей. Участники изучили информационные буклеты, с которыми работают добровольцы во время агитационных и просветительских акций и задали уточняющие вопросы. Спикер раскрыла возможности развития проекта на территории нашего региона и поделилась информацией о том, какие бонусы могут получить участники донорского движения.

"Волонтеры "Красного креста" занимаются популяризацией донорства среди простых граждан. Важно рассказать о том, что каждый человек, сдавая кровь, может спасти множество жизней. "Серебряные" волонтеры имеют большой жизненный опыт, многие не понаслышке знают о пользе донорства. Надеемся, что они станут добрыми помощниками в этом непростом и важном для людей деле", - подчеркнула Светлана Макеева.

Отметим, первая встреча координатора донорского движения с волонтёрами штаб-квартиры "серебряного" добровольчества состоялась в июне. Спикер рассказала об истории "Российского Красного Креста" и зарождении донорского движения России. У участников было время подумать, чтобы выразить свое желание присоединиться к просветительской деятельности. В настоящий момент волонтеры пересматривают свое расписание и выбирают время для участия в акциях.

Узнать подробную информацию можно по телефону отдела по содействию активному долголетию (3452) 51-50-51.