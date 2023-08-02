Очная сессия проекта "Акселератор "Культура72. Перезагрузка" пойдет в областной бибилотеке

4 и 5 августа в Тюменской областной научной библиотеке пройдёт очная сессия проекта "Акселератор "Культура72. Перезагрузка".
Участниками станут 100 жителей региона которые успешно прошли онлайн-курс по социокультурному проектированию. Участники акселератора – юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые планируют подать заявку на получение финансирования для реализации проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.
Двухдневный интенсив дополнит теоретические онлайн-занятия практикой: для участников очной сессии с тренингами выступят представители Президентского фонда культурных инициатив, также опытом реализации проектов поделятся авторы лучших социокультурных проектов в регионе.
Помимо практической части, гостей акселератора ждёт культурная программа: презентация регионального опорного центра "Волонтёры культуры", показ грантового спектакля по мотивам сказки П. П. Ершова "КоньOk".
После очной встречи участникам предстоит доработка проектов и оформление заявки в Президентский фонд культурных инициатив. Питчинг лучших проектов пройдёт в Ялуторовске, Тобольске и Тюмени с 23 по 25 августа 2023 года.
Обучение социокультурному проектированию стало возможным благодаря проекту Содружества библиотек Тюменской области "Акселератор "Культура72. Перезагрузка", реализуемого при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета.
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