В Тюменской области провели серию ЗОЖ-акций

Фото - Пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации

В рамках областного межведомственного проекта "Тюменская область - территория здорового образа жизни!" волонтеры профилактического движения со всего региона приняли участие в серии профилактических акций. Каждое мероприятие отражало идею профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, отказа от иных вредных пристрастий.

Своими результатами смело могут похвастаться добровольцы Тюмени, Ишима, Тобольска, Казанского, Аромашевского, Нижнетавдинского, Тюменского и Абатского районов.

В ходе одного из мероприятий активисты обращались к водителям припаркованных автомобилей с призывом никогда не садиться за руль нетрезвым, быть сознательными и не преступать закон. Всем автолюбителям волонтёры вручали тематические листовки "Трезвым за руль". Помогали добровольцам в решении этой ответственной задачи специалисты Отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Тюменской области.

"Во время мероприятия мы работали очень сплочённо! Рассказали водителям о безопасности на дороге и вручили им памятки о том, что ни в коем случае нельзя садиться за руль в состоянии опьянения. Нужно проводить подобные акции чаще. Ведь безопасность - это очень важно!" - поделились своими эмоциями добровольцы волонтёрского отряда "Планета АВД" Аромашевского района.

Волонтеры проинформировали о трезвости не только автолюбителей, но и тех, кто предпочитает пешие прогулки. Добровольцы села Абатского вручили жителям памятки, содержащие информацию о правовой ответственности за распитие алкогольсодержащей продукции на детских и спортивных площадках, придомовых территориях, а также в других общественных местах. К такой акции подключилась и Тюмень, на территории которой добровольцы расклеили информационные листовки, чтобы каждый смог обратить внимание на правила общественного порядка.

Популярной формой проведения антинаркотических акций стал профилактический "Штрих - код". Акция направлена на выявление и уничтожение надписей, содержащих пропаганду наркотиков. В этом направлении особенно отличились ребята из бригады "Антиграффити" из Тобольска. В рамках акции они с помощью краски заретушировали надписи различного характера, включая надписи с нецензурной лексикой, которые были нанесены на жилых домах, заборах, трансформаторных подстанциях, контейнерных площадках и остановочных комплексах. Благодаря антинаркотической акции "Штрих-код", противоправной рекламы на улицах стало меньше - удалено более 100 надписей.

Также волонтеры областного профилактического отряда "Action" приняли участие в нескольких уличных акциях, направленных на воспитание добропорядочного и законопослушного гражданина своей страны, который отличается стремлением к правильному, здоровому образу жизни, имеет стойкие убеждения и готов смело строить свое будущее.