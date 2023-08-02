Финальный модуль проекта "Команда Урала. Реформация" пройдёт в Тюмени

В Тюмени стартует финальный модуль проекта "Молодёжный управленческий резерв Уральского федерального округа – Команда Урала. Реформация", его участниками после специального конкурсного обора стали 30 лучших молодых управленцев регионов УрФО. Они проходят программу профессиональной переподготовки "Эффективный менеджмент в публичном управлении".

Пять образовательных модулей программы уже прошли в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Ханты-Мансийске и на Ямале. Каждый модуль включал возможность поучаствовать в актуальных социальных проектах. Участники не только изучили теорию, обновили или углубили знания по управлению, но и смогли применить их на практике.

Итоговый, шестой, модуль в Тюмени посвящен позиционированию и политическим коммуникациям в выборном процессе. Запланированы встречи с губернатором Александром Моором, председателем Избиркома Игорем Халиным, представителями органов законодательной и исполнительной власти, а также посещение ведущих предприятий региона.

Проект "Молодёжный управленческий резерв Уральского федерального округа – Команда Урала. Реформация" проводится по инициативе полпреда Владимира Якушева.