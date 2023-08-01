Для активных тюменцев старшего возраста провели танцевальную терапию и мастер-класс о пользе молочных продуктов

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Очередное оздоровительное занятие для тюменцев старшего поколения с ослабленным здоровьем состоялось в сквере Льва Ровнина в День города Тюмени, 29 июля. Мероприятие уже традиционно поддержал один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири – компания "Золотые луга".

Лечебную зарядку провела директор Тюменского регионального отделения "Лига преподавателей высшей школы", к.м.н., доцент Тюменского медицинского университета, специалист МАУ ДО СШ "Центр Дзюдо" города Тюмени Елена Августа. Помощь в проведении тренировки оказали волонтеры-медики.

В рамках праздника занятие началось с вручения наград и подарков. Активных тюменцев поздравили с Днем рождения Тюмени и поблагодарили за приверженность спорту и здоровому образу жизни. Дипломами департамента по спорту и молодежной политики г. Тюмени за популяризацию ЗОЖ наградили организатора мероприятия Елену Августу, волонтеров проекта – студенток Тюменского государственного медицинского университета Веру Ткачеву и Эвелину Жембровскую, а также участников тренировки. От компании "Золотые луга" они также получили наборы свежей, полезной и натуральной молочной продукции.

На праздничном занятии проводилась танцевально-двигательная терапия под музыку. Затем Елена Августа и волонтеры-медики провели мастер-класс на тему "Здоровое питание и спорт", на котором рассказали об особенностях питания при гипертонии и повышенном холестерине, продемонстрировали лечебные упражнения для снятия стресса.

Кандидат медицинских наук, специалист по диетологии Елена Августа отметила, что молочные продукты в рационе очень важны, так как их регулярное употребление поможет восстановить нехватку кальция в организме. Включение в питание кисломолочных продуктов наринэ, биопростокваша и ацидофилин нормализуют микрофлору и активируют иммунные процессы. Такие продукты местный производитель выпускает под торговой маркой "Живи ЗдорОво!".

"Наши кисломолочные продукты изготовлены из натурального молока, без консервантов и искусственных добавок, а потому сохраняют все полезные свойства: способствуют укреплению иммунитета, восстановлению микрофлоры ЖКТ, повышению работоспособности. Оздоровительный эффект от регулярного употребления этих напитков подтвержден клиническими исследованиями. Многие участники проекта уже хорошо знакомы с нашей продукцией, включили "молочку" в свой ежедневный рацион. И отмечают, что чувствуют себя бодрыми, энергичными, с хорошим настроением. Особенно это заметно на таких танцевальных тренировках", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Занятия лечебной физкультурой для людей с ослабленным здоровьем проходят в рамках федеральной инновационной площадки "Реализация принципа здоровьесбережения в образовательной деятельности" национального проекта "Демография" и муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в г. Тюмени "Спорт Тюмени" на 2021-2026".

Тренировки с элементами танцетерапии и скандинавской ходьбы проходят для тюменцев в сквере Льва Ровнина (в районе улиц Дмитрия Менделеева и Николая Федорова), осенью занятия будут продолжаться.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.