Тюменские казаки проведут в Вагайском районе свой "Благовест"

Областной казачий фестиваль "Благовест" и Дни памяти атамана Ермака проведут в деревне Старый Погост Вагайского района 5 августа, начало в 09:00.
В программе состязания по рубке казачьей шашкой, фланкировке, метанию ножей, борьбе на опоясках и киле — традиционной русской командной игре в мяч. Для гостей подготовили концерт и казачье подворье с куренями, военно-историческую выставку музея Отдельского казачьего общества региона и молодежные казачьи вeчеpки.
"Российские казаки с особым достоинством чтут традиции предков в служении Отечеству, сохраняют заветы отцов и приумножают воинскую славу. Казаки участвуют в специальной военной операции, большинство — в добровольческих формированиях. В этом году казачий фестиваль "Благовест" и Дни памяти атамана Ермака пройдут в поддержку специальной военной операции", - отметил атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Николай Белослудцев.
В мероприятиях примут участие казаки из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей, Алтайского края и Республики Алтай, Ямала и Югры.
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