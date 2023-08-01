Тюменские казаки проведут в Вагайском районе свой "Благовест"

Фото - Отдельское казачье общество Тюменской области

Областной казачий фестиваль "Благовест" и Дни памяти атамана Ермака проведут в деревне Старый Погост Вагайского района 5 августа, начало в 09:00.

В программе состязания по рубке казачьей шашкой, фланкировке, метанию ножей, борьбе на опоясках и киле — традиционной русской командной игре в мяч. Для гостей подготовили концерт и казачье подворье с куренями, военно-историческую выставку музея Отдельского казачьего общества региона и молодежные казачьи вeчеpки.

"Российские казаки с особым достоинством чтут традиции предков в служении Отечеству, сохраняют заветы отцов и приумножают воинскую славу. Казаки участвуют в специальной военной операции, большинство — в добровольческих формированиях. В этом году казачий фестиваль "Благовест" и Дни памяти атамана Ермака пройдут в поддержку специальной военной операции", - отметил атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Николай Белослудцев.

В мероприятиях примут участие казаки из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей, Алтайского края и Республики Алтай, Ямала и Югры.