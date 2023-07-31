В Тюменской области пройдут Всероссийские юнармейские военно-спортивные игры "Без права на ошибку"

С 7 по 9 августа реготделение "Юнармии" встретит команды из муниципалитетов и других регионов России на масштабных военно-спортивных играх "Без права на ошибку".

Участие примут 15 команд в составе из 10 человек, это будут юноши и девушки от 14 до 17 лет. Они покажут себя как в теоретическом этапе, так и в практическом. Игры пройдут на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" и на учебном полигоне "Андреевский" ТВВИКУ. Главный приз - звание победителя и кубок Всероссийских игр.

В теоретическом блоке участникам предстоит ответить на вопросы по основам военной службы, тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовкок, общевоинского устава. Второй частью этапа станет решение ситуационных задач в формате марш-броска с элементами огневой подготовки.

Во втором практическом блоке командам предстоит переезд на территорию полигона ТВВИКУ для последовательного прохождения этапа в формате забегов. Для зрителей, и ожидающих своей очередности команд, на территории полигона будут организованы интерактивные площадки и мастер-классы от соорганизаторов мероприятия, где можно будет попробовать себя в военных дисциплинах. От филиала Центра военно-спортивной подготовки "ВОИН" в Тюменской области будут представлены: страйкбольный тир с использованием автоматов и пистолетов, VR-площадка, тактическая медицина, управление беспилотными летательными аппаратами и фотозона с выставкой экипировки. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище представит выставку военной техники, экипировки и боеприпасов.

Финал мероприятия пройдет в формате торжественного закрытия, где объявят команду победителей игр 2023 года.