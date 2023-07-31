Тюменская область принимает фестиваль "Книжные маяки России"

8 августа фестивальное движение "Книжные маяки России" пройдет через Тюмень: она станет одной из точек маршрута книжной экспедиции от Санкт-Петербурга до Владивостока.

В Тюменской областной научной библиотеке и других культурных центрах города пройдут мероприятия фестиваля, встречи с писателями, дискуссии и лекции. Книжное путешествие через всю страну будет проходить с 1 по 20 августа в рамках проекта "Читающий август". Экспедиция на поезде будет "зажигать" "Книжные маяки России" в 14 городах: здесь пройдут масштабные фестивальные события. Жители страны смогут смотреть их в онлайн-формате на ежедневных 12-часовых эфирах в группе во "Вконтакте".

Организаторы сообщают, что в Тюмени 8 августа пройдут события с участием пассажиров книжного поезда, круглые столы, дискуссии с авторами и издателями, интенсивы, экскурсионные прогулки по Тюмени и другие мероприятия.

"Менделеевка станет одной из центральных площадок "Книжных маяков России" в Тюменской области. В библиотеке пройдет торжественная встреча гостей, открытие фестивального дня, пленарное заседание, творческие встречи и интенсивы с писателями, издателями и гостями города", – рассказала Ольга Адамович, директор Тюменской областной научной библиотеки.

Среди пассажиров книжного поезда – писатели, поэты, издатели, блогеры, журналисты, библиотекари, ученые, актеры, предприниматели. Так, в путешествие планируют отправиться Кристина Кретова, автор детских книг про Асту-Ураган, Яков Сомов, писатель-фантаст, один из основателей просветительского проекта "Лекториум", Игорь Сазонов, издатель, основатель журнала "Полдень XXI век" и первый редактор сайта Stihi.ru, Николай Ютанов, автор-фантаст и генеральный директор издательства "Terra Fantastica", Надежда Орлова, программный директор "Точки кипения" сельской библиотеки в деревне Вартемяги (Ленинградская область) и другие творческие люди. Подробная программа и расписание событий фестивального дня в Тюмени будут опубликованы в ближайшее время.