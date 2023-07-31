В селе Усть-Ламенке Голышмановского округа построят новую водопроводную ветку

- Новая противопожарная водопроводная ветка в селе Усть-Ламенке пролегает от водонапорной башни до пожарного гидранта. Сотрудники МЧС пользуются им при тушении пожаров. Подведут воду в местный пожарный пост, чтобы быстрее закачивать воду в боевые машины в случае чрезвычайных ситуаций. Еще одна задача, которую мы преследуем, выполняя эти работы – улучшить качество водоснабжения для населения. В перспективе подключим к этой сети жилые дома, школу и детский сад, - пояснил председатель комитета ЖКХ и благоустройства Голышмановского округа Александр Чирков.

Для стабильной подачи воды голышмановские коммунальщики укладывают трубы, диаметром почти вдвое больше прежних. Завершить работы на этом объекте планируется до конца июля. На строительство потратят шесть миллионов рублей, сообщает Мегатюмень.