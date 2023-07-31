Ишимские дети посещают музеи в каникулы

Интересно и с пользой проводят летние смены в детских пришкольных лагерях Ишима. Ребята принимают участие в культурно-развлекательных мероприятиях ишимских музеев самого разного характера. В том числе: автобусные экскурсии на родину П.П. Ершова в село Ершово, квест-игра "Городские лабиринты" и "Форт Музей".

Недавно группа детей приняли активное участие в квесте "Городские лабиринты". Он начался в музее Городская управа, где ребята познакомились с историей города, особенно связанной с Никольской ярмаркой. Затем квест вышел на улицы исторической части города. Участники должны были составить карту, на которой нужно было указать здания, расположенные ранее в историческом центре города, на Базарной площади, сообщает Ишимский музейный комплекс имени П.П. Ершова.