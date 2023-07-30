Тюменская область входит в первую десятку по динамике оптовой торговли

В Тюменской области растет оборот оптовой торговли. По данным Росстата, в январе-мае 2023 года общий объем составил 466 млрд 704,7 млн рублей. Это на 37,8% больше, чем в тот же период прошлого года. По данному показателю регион лидирует в УрФО.

В Уральском федеральном округе по динамике немного уступает Челябинская область, где оборот увеличился 37%. В ХМАО-Югре — 13,7%, в Свердловской области — 1,1%. Отрицательные индексы в Курганской области (95,7%) и ЯНАО (78,7%).

В целом по России он составил 97%. Тюменская область — на шестом месте федерального рейтинга. Лидируют Северная Осетия — Алания (здесь и далее индекс - 174,5%), Архангельская с учетом Ненецкого автономного округа (170,9%), Астраханская (150,8%), Липецкая (146,3%), Амурская (141%) области, сообщает Вслух.ру.