Сегодня вузы опубликуют приказы о зачислении абитуриентов

30 июля вузы России публикуют приказы о приоритетном зачислении на первый курс. Абитуриенты, поступающие в учебные заведения Тюмени, могут посмотреть информацию на официальных сайтах.

КПриоритетное зачисление предусмотрено для поступающих без вступительных испытаний, в рамках особой, отдельной, целевой квот. В первые списки попали герои РФ, награжденные тремя орденами Мужества, ветераны боевых действий, дети участников СВО. Также победители и призеры Всероссийских школьных олимпиад, чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр. Первыми поступают инвалиды и сироты.

В срок до 3 августа абитуриенты должны предоставить оригиналы аттестатов в приемные комиссии вузов, где в итоге намерены учиться. Конкурсные списки, чтобы оценить свое поступление на бюджет, есть на официальных сайтах. Себя следует искать по номеру СНИЛСа, сообщает Вслух.ру.