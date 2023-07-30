Жительницы Голышмановского округа могут пройти маммографию

Сельские жительницы имеют возможность пройти маммографическое исследование, благодаря нацпроекту "Здравоохранение". В 2023 году кабинет маммографии Областной больницы №11 в поселке Голышманово посетили около 7000 женщин. Еще свыше двух тысяч сельчанок смогли пройти обследование в передвижном маммографическом комплексе.

"Маммография остается эффективным методом диагностики злокачественных опухолей груди на ранних стадиях. Проведение, в том числе и выездных мероприятий такого рода позволяет донести до населения важность заботы о здоровье груди и повысить осведомленность о возможностях раннего обнаружения и успешного лечения рака молочной железы", - отметил главный врач областной больницы Алексей Белов.

Результаты исследований позволили выявить несколько случаев подозрительных изменений и сохранить время для дальнейшего обследования и, если нужно, лечения этих пациенток, сообщила Людмила Гринфельд, пресс-секретарь ОБ № 11 (п. Голышманово).