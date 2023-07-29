В тюменских детских центрах проходят образовательные смены

Летняя олимпиадная школа работает в центре "Серебряный бор". Пятая смена соберет в центре любителей английского языка, биологии, географии, экономики, экологии. В "Ребячьей республике" заканчивается экологическая смена "Экософия". Пятая летняя каникулярная смена в центре "Энергетик", которая стартует с 1 августа, получила говорящее название "Изобретариум".

Интересные каникулы на воде, спорт и новые знания предлагает ребятам с 9 до 13 лет яхт-клуб "Маяк" на берегу Андреевского озера возле 16 км Ялуторовского тракта. Здесь для школьников организована парусная практика дневного пребывания. За две недели каждый ребенок под руководством мастера спорта учится управлять яхтой класса Оптимист и завязывать морские узлы.

В перерывах спортивных заплывов в яхт-клубе пополняют свои знания. В ходе предыдущих смен ребята занимались английским языком, общаясь с носителем языка в ходе ежедневных мастер-классов, квестов и активных игр. Впереди две августовские смены: парус + математика (с 1 по 18 августа) и парус + биология (с 21 по 31 августа).

Ребят ждут подвижные игры, квесты на свежем воздухе, игры на воде, лазертаг. Итогом парусной практики будет поход на яхтах по красивому маршруту на остров Козлов мыс, сообщает департамент социального развития Тюменской области и яхт-клуба "Маяк".