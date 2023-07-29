Жители сел Тобольского района смогут посмотреть кино на улице

В августе кино на улице посмотрят жители шести населенных пунктов Тобольского района в рамках проекта "Сельский кинопикник".

"Фильмы планируем показывать в основном старые советские и военные. Также будут учитываться заявки и пожелания граждан. По времени кинопоказ рассчитан на один фильм", — рассказали в Комплексном центре социального обслуживания населения Тобольского района.

Фильмы покажут в селах Абалак, Малая Зоркальцева, Булашово, Байкалово, поселках Сетова и Прииртышский.

Проект "Сельский кинопоказ" стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году. На полученные средства представители некоммерческой организации "Дом добра" приобрели большой экран, звуковое оборудование, сообщила Тюменская линия.