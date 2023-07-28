Губернатор Ямала встретился в Запорожье с военнослужащими и передал им технику

С ребятами нужно быть постоянно на связи, уверен Дмитрий Артюхов

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с бойцами отряда "Север" во время рабочей поездки в зону СВО. Губернатор обсудил с ямальскими военнослужащими существующие потребности в оборудовании и обмундировании. Артюхов передал землякам необходимую им технику, продовольствие и медикаменты.

“С ребятами нужно быть постоянно на связи, их поддержка – главная для Ямала задача. На собранные командой правительства и глав муниципалитетов средства дополнительно закупили автомобили УАЗ "Патриот", квадроциклы, мотоциклы, дроны, антидроновые ружья, партию тепловизоров и приборов ночного видения. Уже в августе доставим технику в подразделения, где служат ямальцы”, – отметил Дмитрий Артюхов.

”Губернатор регулярно выезжает в зону проведения специальной военной операции и подшефный Волновахский район. Напомним, ранее Дмитрий Артюхов инициировал сбор средств среди представителей регионального правительства и глав муниципалитетов ЯНАО. Общая сумма превысила 32 миллиона рублей. Их направили на закупку оборудования по заявкам бойцов.