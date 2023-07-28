Тюменская "Ребячка" и "Парус" Евпатории провели дружескую встречу в дистанционном формате

Более 70 ребят смогли пообщаться друг с другом и рассказать о том, как проходит отдых в детских лагерях. По замыслу организаторов, данная встреча способствует развитию направления детской дипломатии.

"Мост дружбы" был анонсирован 20 июля, когда "Ребячью республику" посетил губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор. Он отметил, что одним из приоритетных направлений для совместной работы с подшефным Краснодонским районом ЛНР является развитие детской дипломатии и разработка социально ориентированных проектов, направленных на установление дружеских связей между детьми и реализация совместных мероприятий.

Дети из Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики, отдыхающие в детском оздоровительном лагере "Парус" в Евпатории с удовольствием поделились рассказами о том, какие акции и мероприятия проходят на территории детского центра. Оказалось, у нас с ребятами немало общего: проходят тренировки по лапте и акция "Бессмертный полк".

Активисты "Ребячьей республики" и "Олимпийской Ребячки" рассказали краснодонским ребятам о направлениях деятельности РДДМ "Движения Первых", а также о том, какие акции и мероприятия проходят в рамках 4 летней лидерской смены "Большая перемена. Возможность выбирать".

Ребята договорились провести совместную акцию "Друг по переписке", сформировать предложения о совместных проектах и мероприятиях, которые были бы полезны нашим юным друзьям из Краснодона.

Президент Ассоциации "Мы вместе" Лариса Владимировна Шилова отметила важность выстраивания дружеских отношений, а также пригласила ребят принять участие в Областном форуме детских идей "Лидеры Мы вместе", поэтому в ближайшие дни для ребят в "Парусе" пройдут образовательные вебинары по социальному проектированию. Теперь у активистов нашего подшефного района появилась возможность погрузиться в изучение темы проектирования, разработать свой проект и представить его на открытом грантовом конкурсе.

Все ребята поддержали идеи, озвученные в процессе общения, и уже отправились готовить свои электронные визитки для участия в акции "Друг по переписке" - вдохновились идеей писать друг другу настоящие письма.