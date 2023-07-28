День города в сквере Депутатов и в сквере Комсомольском: конкурс граффити, выставка домашних животных и "Самый дружный паровоз"

Праздничную программу в честь Дня города подготовили на двух крупных тюменских площадках. 29 июля гостей ждут выступления артистов, интерактивные конкурсы и викторины.
В Сквере Депутатов пройдет II Конкурс граффити "Краски города" и откроется художественная аллея "О Тюмени и не только…", где будут представлены работы тюменских художников и мастеров. Здесь же откроется фотовыставка "Тюмень от истоков к современности" и фото-зона "Книга Тюмени".
Юных тюменцев ждет интерактивная площадка "Игры детства", веселые конкурсы и подарки. В завершении программы в сквере Депутатов поставят рекорд Тюмени на "Самый дружный паровоз" из гостей праздника. Начало праздничной программы - в 14 часов.
В Сквере Комсомольском пройдет концерт с участием лучших творческих коллективов города. Праздник пройдет под девизом "Тюмень – наш общий дом!". Гости праздника узнают историю областной столицы и смогут принять участие в конкурсах и викторинах.
В сквере пройдет городская выставка домашних животных "Верные сердца". Также будут работать интерактивные площадки, где каждый найдет развлечение по своим интересам. Начало праздничной программы - в 14:00.
Организаторы - МАУК города Тюмени "Дом культуры "Поиск"" при поддержке Департамента культуры Администрации города Тюмени. Возрастное ограничение: 0+
Фото: МАУК города Тюмени "Дом культуры "Поиск""
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