Александр Моор поздравил жителей Тюмени с Днем города

Тюмень сегодня – это почти миллион жителей, любящих свой город и искренне считающих его самым лучшим на земле. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественном собрании, посвященном 437-й годовщине со дня основания областной столицы:

Тюмень задает тренды. Входит в топ лучших городов страны для жизни. Занимает лидирующие позиции в оценке качества городской среды, рейтинга "умных" городов России. Тюмень стала обладательницей статуса столицы термальных курортов. С каждым днем она расцветает, строится, растет. Думаю, вы согласитесь, что самый лучший город – это тот, где человек чувствует себя счастливым, где ему хочется жить и работать, создавать семью и иметь свое продолжение в детях. Такая и она – наша Тюмень.

В Тюмени жили и живут люди особой закалки: трудолюбивые, умные, добрые, сильные духом, всегда готовые откликнуться и в трудную минуту помочь и соседу, и городу, а если надо – встать на защиту Родины, продолжив дело своих дедов и прадедов, подчеркнул глава региона.

"Мы живем в историческое время. Сейчас во многом определяется, какой Россия станет в будущем. Сегодня наша страна, наша армия, все мы ведем борьбу за свободу и процветание Отчизны. Тюменские бойцы вместе со своими товарищами со всей страны мужественно защищают Родину. Уверен, сплоченность, любовь к Отечеству, взаимная поддержка и консолидация усилий помогут нам справиться со всеми вызовами времени и задачами любой сложности", – сказал губернатор и вручил четырем горожанам региональные награды за добросовестный труд.